Coronavirus : comment faire l'école à la maison

publié le 23/03/2020 à 06:58

Voici le sixième épisode de ce nouveau podcast Coronavirus : RTL avec Vous réalisé avec toute la rédaction de RTL, mobilisée partout en France pour couvrir cette crise du coronavirus, pour vous informer, pour vous accompagner, pour vous rassurer quand nous le pouvons, pour vous alerter quand nous le devons, et pour vous aider dans cette période où toutes nos vies sont chamboulées. Nous sommes le lundi 23 mars, et c’est le septième jour du confinement.

Quand entendrons-nous les cloches de nos écoles sonner à nouveau ? Est-ce une affaire de semaines, de mois, est-ce que l’école reprendra avant l’été ? En attendant, nous n'allons pas laisser nos petits toute la journée devant les jeux vidéo et donc, dans cet épisode, nous allons vous donner des conseils.

Laurent Marsick a commencé à le faire sur l’antenne depuis plusieurs jours, et à partir de ce lundi, tous les après-midi à 14 heures, Sidonie Bonnec et Thomas Hugues changent la formule de leur émission pour nous faire retourner à l’école, enfin, nous et nos enfants et petits-enfants. Car, depuis une semaine déjà, RTL essaye de vous aider à faire cours à vos enfants, ou en tout cas à secouer leurs méninges, pour éviter que leurs cerveaux ne rouillent trop.

