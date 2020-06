3/5. Le Bronx et Harlem : où et comment le hip-hop est-il né ?

Direction le Nord. Nous quittons Manhattan pour le Bronx et Harlem, des quartiers où la communauté afro-américaine new-yorkaise mélange la spiritualité des chants gospel et l'innovation du hip-hop. Au centre de Harlem, une salle légendaire rayonne : l'Apollo Theater.

Elle a été la scène de James Brown, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Diana Ross & The Supremes, Lauryn Hill, Mariah Carey ou encore des The Jackson Five. Loin des lumières et de néons, Gaëtan Roussel vous emmène aussi découvrir une adresse mythique mais bien plus discrète : 1520 Sedgwick Avenue. C'est dans cette impressionnante barre d'immeuble du Bronx qu'est né le hip-hop grâce à une fête...

Dans J’t’emmène à New York, un nouveau podcast RTL 2, le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous emmène à la découverte de l’histoire musicale de cette ville mythique. De Dylan à Madonna, du jazz au hip-hop, la voix de Louise Attaque se promène dans les rues de la Grosse Pomme et dans ses souvenirs. Vous découvrirez en quoi New York est une symphonie de rues, avec ses bruits si reconnaissables qui peuplent notre imaginaire depuis longtemps.



New York est une musique colorée de blues, de rock, de punk, de salsa… Un mélange festif contenu dans une ville à angle droit. C’est cette cartographie musicale que Gaëtan Roussel vous fait visiter dans ce podcast.

