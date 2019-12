publié le 11/12/2019 à 10:02

Rarement un discours aura été aussi attendu. Édouard Philippe présente à la mi-journée les grandes lignes de sa réforme très contestée sur les retraites. Après une semaine intense de grèves, de blocages, de manifestations, le Premier ministre tente de convaincre les Français qu'il s'agit d'une réforme plus juste, plus équitable.

Le discours était prêt ce mercredi 11 décembre au matin, les derniers arbitrages ont été réglés tard hier soir à l'Élysée. Pendant près de 4 heures, Emmanuel Macron, un petit cercle de ministres et les figures de la majorité se sont réunis. Ce "commando retraite" est tenu au silence. Le discours d'Édouard Philippe est prévu à midi devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Le Président était "serein" au moment de trancher. C'est lui-même qui a verrouillé les détails. L'exécutif est lucide, "pas d'annonces magiques", pas de quoi faire cesser les manifestations, mais la promesse d'un discours clair, et un projet "clefs en main".

Pendant ce temps, les transports restent perturbés. 1 TGV sur 4 seulement circule et 3 TER sur 10 (ces liaisons seront essentiellement assurées par des bus). Pour les trains Ouigo comptez 1 train sur 6 et 1 train sur 4 pour les Intercités.

Suivez en direct cette journée décisive

11h04 - La réforme des retraites va-t-elle faire baisser votre future pension ? Il existe plusieurs manières de calculer une estimation de votre pension. Dans le cadre de la réforme, l'État travaille sur un simulateur, dont le Président aimerait - selon nos informations - qu'il soit prêt avant les fêtes de fin d'année.

Hier soir à l’Elysee Emmanuel Macron a demandé à ce que le simulateur retraites soit prêt pour le 18 décembre @RTLFrance #pourlabuchedeNoel — Pauline de St Remy (@PauSR) December 11, 2019

10h33 - Le Premier ministre a déclaré hier devant les députés de la majorité que dans son discours, "il n'y a pas d'annonces magiques" qui puissent faire "cesser les manifestations" et "les questions" des Français.



10h18 - La première génération concernée par la réforme des retraites pourrait être celle née en 1975, et non plus celle de 1963, annonçait "Les Échos" hier.



10h00 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct, où vous pourrez suivre minute par minute cette septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, journée décisive où le Premier ministre doit préciser les contours de la réforme. Son discours est attendu à midi.