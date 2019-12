publié le 10/12/2019 à 19:07

Si la manifestation parisienne de ce mardi 10 décembre s'est déroulée sans incident, le dialogue entre les responsables politiques s'est tendu à l'Assemblée nationale. Christian Jacob a interpellé Édouard Philippe, lui reprochant de "mentir" aux Français et d'entretenir le flou sur la réforme des retraites.

Le Premier ministre a répondu de manière musclée au président des Républicains : "Vous avez dit que j'aurais évoqué, à l'égard de la réforme des retraites, des mensonges… Et vous me posez des questions auxquelles j'ai déjà répondu. J'ai déjà dit monsieur le président Jacob que oui nous allions construire un régime universel par répartition et par point".



Christian Jacob a sous-entendu aussi qu'Édouard Philippe cachait aux Français le fait qu'ils allaient devoir travailler plus longtemps. Sur ce point aussi, le Premier ministre a été cinglant : "Vous m'avez posé la question de savoir si j'allais enfin dire que pour garantir l'équilibre du système il allait falloir travailler plus longtemps. Mais monsieur Jacob… je le dis depuis le début".

Le gouvernement reste donc ferme à la veille de présenter les contours de cette réforme des retraites. Édouard Philippe doit en effet dévoiler l'architecture de ce grand big bang des retraites à la mi-journée mercredi 11 décembre.

À écouter également dans ce journal

Grève du 11 décembre - C'est une nouvelle journée de galère dans les transports qui attend les Français mercredi. La SNCF prévoit 1 Transilien sur 5, 3 TER sur 10, 1 Intercités sur 4 et 1 TGV sur 4 (même chose pour les Ouigo). À Paris 10 lignes de métro seront fermées. L'ensemble des prévisions du trafic est à retrouver sur le site de la RATP.



Manifestation en Algérie - À 48 heures de la présidentielle, la jeunesse algérienne s'est fortement mobilisée ce mardi pour protester contre cette élection, dénonçant une prise d'otage du pays par l'armée. Nombreux sont ceux qui ont décidé de boycotter ce scrutin.



Équipe de France de football - Le contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Il sera donc bien le sélectionneur des Bleus pour le Mondial-2022 au Qatar qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre.