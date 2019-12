Réforme des retraites : la génération née en 1975, la première concernée ?

publié le 10/12/2019 à 09:54

L'exécutif va-t-il revoir sa copie sur la réforme des retraites ? À vingt-quatre heures de l'allocution d'Édouard Philippe, qui doit dévoiler mercredi 11 décembre "l'intégralité du projet du gouvernement", l'âge de la première génération concernée par les nouvelles conditions de départ à la retraite est au cœur de toutes les attentions. Selon les informations des Échos, la réforme pourrait être décalée à la génération née en 1973, voire en 1975.

D'après le quotidien économique, lundi soir, Jean-Paul Delevoye a esquissé un scénario en deux temps, très soutenu dans la majorité car "il permet de rendre la réforme irréversible" : "Les jeunes générations pourraient commencer à s'affilier au système universel, si possible rapidement après la loi", tandis qu'une autre date de bascule serait fixée pour "la première génération concernée par l'intégration progressive" dans ce nouveau régime.

La réforme ne devrait donc plus concerner les Français nés en 1963, qui seront âgés de 62 ans en 2025, comme prévu initialement. La réforme aboutirait donc à un décalage d'au moins 10 ans par rapport à la génération initialement envisagée. Par ailleurs, Les Echos précisent que Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, ont d'ores et déjà indiqué "qu'il serait difficile de prendre des mesures immédiates en 2020 et en 2021".

Autant dire que le discours du premier ministre sera très attendu, mercredi. D'autres sujets comme les périodes de transition pour les régimes spéciaux, une éventuelle revalorisation des carrières de la fonction publique, notamment des enseignants, ou encore la question de la pénibilité devraient être particulièrement scrutés.