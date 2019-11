publié le 21/11/2019 à 08:51

La gauche peut-elle s'unir pour contrer la réforme des retraites ? C'est toute la question posée à Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF). "Nous appelons à manifester le 5 décembre, à être le plus nombreux (...) Je souhaite que nous soyons le plus possibles de forces de gauche présents", a-t-il répondu ce jeudi 21 novembre.

Fabien Roussel souhaite aussi "montrer au gouvernement et aux forces syndicales qu'il y a d'autres propositions sur la table". Il propose ainsi aux "forces de gauche et écologistes" de participer avec lui à un meeting le 11 décembre prochain, soit une semaine après la grève RATP et SNCF. "Nous nous opposons à la réforme des retraites mais nous ne voulons pas de statut quo. Nous allons écouter les représentants syndicaux et répondre à leurs attendre", explique-t-il.

Le PCF a ainsi approché Olivier Faure, premier secrétaire du PS, Adrien Quatennens de la France insoumise, mais aussi les écologistes. "Chacun m'a assuré qu'ils seront présents", précise Fabien Roussel. Malgré des votes éparpillés lors des dernières élections, le secrétaire national du PCF croit qu'une entente est bel et bien possible à gauche. "Cela fait longtemps que les forces de gauche ne se sont pas retrouvés pour parler de ce vaste sujet. On ne part pas de rien, cela fait des semaines que nous parlons ensemble (...) Il y a un espoir à gauche", défend-il.