Grève SNCF : les prévisions de trafic du jeudi 12 décembre

publié le 11/12/2019 à 16:54

"Il faut que la grève qui pénalise des millions de Français s'arrête", a déclaré ce mercredi 11 décembre le Premier ministre Édouard Philippe lors d'une allocution où il a détaillé la réforme des retraites. Au lendemain de son discours, la grève semble encore loin de s'arrêter puisque du côté de la SNCF le trafic reste très perturbé.

Le secrétaire général de la CGT-Cheminots (1er syndicat de la SNCF), Laurent Brun, a même appelé à "renforcer la grève" après les annonces du Premier ministre. Ce jeudi comptez donc 1 TGV INOUI sur 4 et 1 train OUIGO sur 4. Il sera encore très compliqué de se déplacer pour les habitants d’Île-de-France puisque 1 Transilien sur 4 circulera seulement jeudi. Du côté des Intercités, il y aura 1 train sur 4 en moyenne. Pour les TER, comptez 4 liaisons sur 10, essentiellement assurées par des bus.

🔴 Grève nationale interprofessionnelle: la circulation ferroviaire est toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau jeudi 12 décembre 2019.



⚠️ @SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d’annuler ou de reporter leurs déplacements.



CP :https://t.co/qfcfhqnZ9v pic.twitter.com/lb8JlpnoOc — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) December 11, 2019

Du côté du trafic international, comptez sur 3 Eurostar sur 4, 2 Thalys sur 3 et 1 train Lyria sur 6. Il n'y aura aucune liaison entre la France et l'Italie et la France et l'Espagne. 3 trains sur 10 sont en revanche prévus entre la France et l'Allemagne.

Ce mercredi le taux de grévistes mesuré à la SNCF était en très légère baisse (15,5% contre 17% mardi). Une mobilisation qui continue de concerner en masse les conducteurs (73,5% de grévistes). 49,9% des contrôleurs et 20,2% des aiguilleurs ont fait grève mercredi.