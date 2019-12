et AFP

publié le 11/12/2019 à 13:32

Laurent Berger réagit très vivement à la présentation du projet de réforme des retraites du gouvernement. Le secrétaire général de la CFDT, pourtant "favorable un régime universel des retraites", estime que "la ligne rouge est franchie" avec l'instauration d'un 'âge d'équilibre à 64 ans, annonçant une réunion des instances de son syndicat dans l'après-midi pour "décider des actions dans les jours à venir".

"Il y avait une ligne rouge dans cette réforme, c'était le fait de ne pas mélanger la nécessité d'une réforme systémique (...) et la réforme paramétrique qui demanderait aux travailleurs de travailler plus longtemps, cette ligne rouge est franchie", a-t-il dit dans les couloirs du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Laurent Berger a dénoncé une réforme "lestée par un angle budgétaire accru".

"S'il y a une moindre mesure d'allongement de temps du travail qui est annoncé dans ce projet de loi, la CFDT s'y opposera", avait prévenu le numéro un de la CFDT sur RTL.

Un "âge d'équilibre" avec "un système de bonus-malus"

Le futur système universel de retraite maintiendra l'âge légal de départ à 62 ans, mais créera un "âge d'équilibre" à 64 ans en 2027, avec "un système de bonus-malus", a affirmé mercredi Édouard Philippe.

"Pour atteindre l'âge d'équilibre de 64 ans en 2027, il nous faudra mettre en place un système de bonus-malus qui incitera les Français à travailler plus longtemps", a déclaré le Premier ministre lors de son allocution devant le Conseil économique, social et environnemental.