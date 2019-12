Grève à la RATP : les prévisions de trafic pour le jeudi 12 décembre

publié le 11/12/2019 à 17:05

Si certains espéraient une amélioration après les annonces d'Édouard Philippe concernant la réforme des retraites, il n'en est rien. L'Unsa, premier syndicat à la RATP a d'ailleurs appelé à "élargir" le mouvement et à l'installer "dans la durée". Pour ce jeudi en tout cas, les difficultés seront sensiblement les mêmes que la veille.

Les RER circuleront sur les lignes A et B uniquement aux heures de pointe. Comptez 1 train sur 2 sur la ligne A et 1 train sur 3 pour la ligne B, avec une interconnexion interrompue à Gare du Nord.



Vous en avez l'habitude maintenant, les seules lignes de métro épargnées seront donc la 1 et la 14, automatisées, où le trafic sera normal avec cependant un risque de saturation aux heures de pointe. Sur les lignes 4 et 7, le trafic sera très perturbé avec 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe, avec certaines stations fermées.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore fortement perturbé, demain, sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le trafic des #trams et des #bus sera quant à lui assuré à 50%. Le détail des prévisions pour jeudi 12 décembre, ci-dessous ⬇️ et sur notre site https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/5qNUgCmrxF — Service client RATP (@ClientsRATP) December 11, 2019

Ce sera également très compliqué sur la ligne 8 avec 1 train 3 sur uniquement entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot en heures de pointe. Sur la ligne 9, 1 train sur 2 circulera le matin et 1 train sur 3 l'après-midi entre Mairie de Montreuil et Nation. 1 train sur 3 le matin et 1 train sur 4 l'après-midi circuleront entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt. Toutes les autres lignes de métro seront complètement fermées ce mercredi (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12, 13).

Pour les tramways 2, 5, 6 et 8, 4 trams sur 5 circuleront en moyenne toute la journée. Pour le T7, ce sera 1 tramway sur 2 en moyenne de 6h30 à 22h30. Pour le 3a, 4 trams sur 5 circuleront entre Pont du Garigliano et Porte d'Ivry entre 5h30 et midi et entre 14h et 21h30. Pour la ligne 3b, il y aura 2 trams sur 3 sauf de 11h30 à 15h. Concernant la ligne 1, il faudra compter sur 1 tramway sur 2 avec une fréquence de 10 minutes entre 5h30 et 9h30 et entre 15h30 et 19h30.

Sur le réseau bus, les prévisions détaillées sont à retrouver sur le site de la RATP mais la RATP prévoit d'assurer en moyenne 50% du trafic. L'Orlyval circulera normalement, quant au Roissybus et à l'Orlybys, le service sera réduit avec 2 bus sur 3.