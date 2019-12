publié le 11/12/2019 à 07:32

Se déplacer dans et autour de Paris est extrêmement difficile depuis plusieurs jours. De quoi décourager ceux qui espèrent s'offrir bientôt leur propre voiture, d'autant plus qu'ils sont confrontés en même temps, à la grève de certains examinateurs.

Camille passe son permis à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, son examen a été repoussé déjà deux fois. "En raison des grèves, les examinateurs ont décidé que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse passer l'examen. Certains examinateurs étaient en grève mais pas tous. Ceux qui ne l'étaient pas, n'étaient pas sûrs de pouvoir atteindre le centre d'examen", explique-t-elle.

Les examinateurs estiment par ailleurs qu'il n'est pas possible d'évaluer correctement leurs élèves. "Pour le moment, nous n'avons pas de garantie d'avoir notre permis avant les fêtes. Cela nous décalera à début 2020 donc cela veut dire refaire des heures de conduite pour ne pas perdre de pratique et cela représente aussi un coup supplémentaire", se désole la future conductrice.

