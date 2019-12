publié le 11/12/2019 à 13:13

Après six jours de grève et de manifestations, c'est au Conseil économique, social et environnemental que le Premier ministre était attendu afin de présenter les points de la réforme des retraites concernant la famille. Le gouvernement assurait depuis plusieurs semaines que le nouveau système garantirait un système "plus juste".

Le Premier ministre a ainsi affirmé que "les femmes sont les plus grandes gagnantes du système universel", mercredi 11 décembre. Des points supplémentaires seront alors accordés "dès le premier enfant" aux mères et non à partir du troisième comme aujourd'hui. "Nous construisons donc un système de retraite plus juste pour les femmes".

Pour le familles nombreuses, une majoration de 5% par enfant sera accordé à la mère, sauf choix contraire des parents. 2% supplémentaires seront accordés aux familles de trois enfants et plus.