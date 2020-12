Décès de VGE : Hollande, Bayrou, Le Pen... la classe politique lui rend hommage

publié le 03/12/2020 à 04:07

Valéry Giscard d'Estaing nous a quitté ce mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans. Après l'annonce de son décès, des suites de la Covid-19, les réactions en hommage à l'ancien président ont été immédiates de la part de la classe politique.

Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand a salué sur Twitter un homme qui a "apporté modernité et audaces" à la France : "C'est avec émotion que j'apprends le décès du Président Valéry Giscard d'Estaing. L'idéal européen perd l'un de ses fondateurs, la France, un Président qui lui a apporté modernité et audaces : majorité à 18 ans, légalisation de l'IVG... Respectueusement, à sa mémoire."

La France "perd un homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture au monde", a quant à lui déclaré François Hollande. L'ancien président a salué un homme "résolument européen" mais qui n'a "pas toujours été compris". François Hollande a rappelé que ce "président qui a modernisé la France" a aussi contribué grâce à ses réformes "au renforcement du couple franco-allemand, à la mise en place de l'union monétaire et à l'ouverture du Marché commun".

"Valéry Giscard d'Estaing avait tous les dons. Il dominait presque naturellement par sa prestance, sa distinction, sa langue, la vivacité de son intelligence et la force de ses intuitions", a pour sa part déclaré à l'AFP François Bayrou. "Pour des générations entières, notamment pour ceux qui se sont engagés auprès de lui dans leur jeunesse, il a fait souffler un grand vent de modernité sur la société française et fait naître un immense espoir de dépassement et de rassemblement", a ajouté le président du MoDem.

De son côté, le négociateur en chef de l'Union européenne avec le Royaume-Uni, Michel Barnier, a tweeté : "Pour Valéry Giscard d'Estaing, l'Europe devait être une ambition française et la France une nation moderne. Respect". Toujours sur Twitter, Jean-Christophe Lagarde a pour sa part salué les progrès apportés par l'ancien président vis-à-vis des Français : "L'UDI et toute notre famille politique est en deuil. La France lui doit le droit à l'avortement, le vote à 18 ans, la création de l'euro, l'indépendance énergétique nucléaire, les TGV, et tant d'autres choses ! Merci Président !", a souligné le président de l'UDI (Union des démocrates et indépendants)

Vive émotion également pour Rachida Dati : "Engagement en faveur de l'Europe, des droits des femmes, des droits des jeunes, en gardant toujours à l'esprit cette 'certaine idée de la France' qui nous manque tant aujourd'hui : c'était Valéry Giscard d'Estaing", a écrit la maire LR du 7e arrondissement de Paris sur son compte Twitter.

Toujours chez les Républicains, Christian Estrosi, le maire de Nice, a déclaré que "nul ne peut nier, qu'importe ses convictions politiques, qu'il (VGE) aura contribué à façonner la Vème République". Éric Ciotti salue pour sa part "un immense président, l'une des plus belles intelligences de la République, un héraut de la liberté et de la lutte contre le communisme". "Il aura vraiment changé la vie des Français. Sa défaite en 1981 a marqué pour la France un tournant vers le déclin", a rappelé le député des Alpes-Maritimes.

Côté PS, Anne Hidalgo a rendu hommage à un "Européen convaincu qui a oeuvré pour inscrire notre pays sur la voie du progrès". "Il portait Paris dans son coeur et lui a toujours voué un intérêt tout particulier", a écrit la maire de Paris. Sébastien Chenu a quant à lui salué la mémoire d'un "Président réformateur, académicien et écrivain, combattant". "Son honnêteté intellectuelle lui permettait une lucidité critique sur sa propre action, ce qui est rare. Il avait une haute idée de notre pays, il n'a jamais été un homme du passé", a commenté le porte-parole du Rassemblement national, sur Twitter.



"Condoléances aux proches de Valéry Giscard d'Estaing. Président d'une France en crise, il fut l'artisan de nouvelles libertés publiques et un ardent soutien du progrès technologique. En 2018, il confessa que sa plus grande erreur fut d'instaurer le regroupement familial", a tweeté la présidente du RN Marine Le Pen.



"V. Giscard d'Estaing restera le Président de la modernité et de la réforme", a déclaré l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, avant d'ajouter : "Il a soulevé nos espoirs, il a créé notre admiration. Les jeunes et les femmes ont trouvé avec lui une place nouvelle dans la République. La démocratie française s'est affirmée Européenne... Le coeur gros !".

Christian Jacob a pour sa part salué la mémoire d'un homme "qui aura incontestablement marqué de son empreinte la Vème République". "Il oeuvra avec conviction et détermination à la modernisation de notre société", a souligné le député LR sur Twitter.



"Le Président Giscard D'Estaing a marqué de son empreinte l'histoire de la France en engageant des réformes sociétales d'envergure durant son septennat. Il avait compris combien le rassemblement des Français était un préalable indispensable pour l'unité et la réforme de notre pays", a écrit de son côté le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.



Des paroles auxquelles s'accorde Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France :

"Il croyait en la France et en l'Europe. Il aimait la jeunesse et lui donna la majorité à 18 ans. Il défendit les droits des femmes. Il était cultivé, brillant, enraciné dans sa belle région d'Auvergne et passionné de politique jusqu'à son dernier souffle. Adieu Monsieur le Président", a-t-elle écrit sur Twitter.

Le Président #GiscardDEstaing a marqué de son empreinte l’histoire de la France en engageant des réformes sociétales d’envergure durant son septennat. Il avait compris combien le rassemblement des Français était un préalable indispensable pour l’unité et la réforme de notre pays. pic.twitter.com/1yNEowHPxo — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) December 2, 2020

Du côté des successeurs de Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy a fait part de sa "grande tristesse" et a salué "un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui j'ai éprouvé de l'admiration et avec qui j'ai toujours eu plaisir à débattre". "Valéry Giscard d'Estaing aura toute sa vie oeuvré au renforcement des liens entre les nations européennes, cherché et réussi à moderniser la vie politique et consacré sa grande intelligence à l'analyse des problématiques internationales les plus complexes", a déclaré l'ancien président.



L'actuel chef d'État Emmanuel Macron a dans un long message de condoléances a affirmé que le septennat de son prédécesseur "transforma la France". "Les orientations qu'il avait données à la France guident encore nos pas. Serviteur de l'État, homme politique de progrès et de liberté, sa mort est un deuil pour la nation française", a ajouté le président.