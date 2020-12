Valéry Giscard d'Estaing et Nicolas Sarkozy le 6 juin 2014

et AFP

publié le 03/12/2020 à 00:38

Valéry Giscard d'Estaing est décédé ce mercredi 2 décembre, à l'âge de 94 ans. Entouré de ses proches, il s'est éteint dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher. Une nouvelle qui a immédiatement déclenché des hommages venus de toutes parts, et notamment de la classe politique.

L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a souligné que Valéry Giscard d'Estaing avait "réussi à moderniser la vie politique" et "fait honneur à la France". Dans un post publié sur les réseaux sociaux, il lui a rendu un hommage appuyé, le désignant comme "un homme pour qui [il a] éprouvé de l’admiration et avec qui [il a] toujours eu plaisir à débattre".

"J’apprends avec une grande tristesse la mort de Valéry Giscard d’Estaing qui aura toute sa vie œuvré au renforcement des liens entre les nations européennes, cherché et réussi à moderniser la vie politique, et consacré sa grande intelligence à l’analyse des problématiques internationales les plus complexes".

L'ancien locataire de l'Élysée conclut son message en adressant ses "vœux émus" à son épouse et ses enfants. "Que Valéry Giscard d’Estaing repose désormais en paix aux côtés des ses parents et de sa chère fille disparue si cruellement".