Déconfinement : Marine Le Pen dénonce des mesures "arbitraires"

publié le 25/11/2020 à 11:54

Le discours d'Emmanuel Macron n'a pas convaincu tout le monde. La présidente du Rassemblement national a dénoncé mercredi 25 novembre "l'arbitraire" des mesures d'allégement du confinement annoncées la veille par le président. Elle a également exprimé son opposition à un isolement obligatoire.

"Hier soir, j'ai eu un sentiment d'arbitraire terrible", a critiqué Marine Le Pen qui estime qu'"il n'y a pas de bon sens dans la gestion de cette crise sanitaire" par l'exécutif. "Je suis en désaccord depuis le début sur la gestion (...) de cette crise sanitaire, je pense que des erreurs grossières ont été commises et ont mis le pays dans une situation très grave", a-t-elle insisté au micro de Sud Radio.

La députée du Pas-de-Calais a notamment pris l'exemple des lieux de culte. "Quand on autorise 30 personnes dans les lieux de culte, pourquoi 30, pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné un nombre de personnes en fonction des mètres carrés ?", s'est-elle interrogée. Marine Le Pen a déploré le cas "des basiliques qui peuvent contenir 20.000 personnes, comme à Lourdes. 30 personnes c'est ridicule, donc on ne comprend pas, c'est arbitraire."

Des mesures inapplicables selon Marine Le Pen

"On a le sentiment qu'on prend des décisions qui ne sont fondées sur aucune rationalité", a-t-elle ajouté. La présidente du Rassemblement national a également cité le protocole sanitaire avec les "8 mètres carrés pour les petits commerçants", alors que "pour beaucoup d'entre eux, c'est quasiment intenable et qu'évidemment on va avantager encore plus la grande distribution". "Pourquoi ne pas rouvrir les stations de ski ?", a-t-elle aussi demandé.

Marine Le Pen s'est opposée à un isolement plus contraignant des malades, estimant qu'il faut "arrêter de prendre des décisions qu'on ne peut mettre en oeuvre". "À un moment donné, il faut regarder la réalité en face : est-ce qu'on va envoyer des policiers chez les gens positifs pour voir si les gens sont bien chez eux ?", s'est-elle interrogée.

Réouverture rapide des commerces, levée du confinement mi-décembre remplacé par un couvre-feu, vaccination début 2021, Emmanuel Macron a voulu redonner mardi soir le moral et des perspectives aux Français. Le président a annoncé une série d'allègements des restrictions face à la pandémie, à l'approche des fêtes de Noël.