et Thomas Pierre

publié le 31/10/2019 à 19:57

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Michel Barnier dit la regretter. Mais elle tient désormais lieu d'avertissement pour les 27 Etats membres : "Il faudra tirer les leçons du Brexit", estime ainsi le négociateur en chef de l'UE, invité exceptionnel de RTL ce jeudi.

"Et ça ce n'est pas trop tard pour les pays de l'Union européenne", insiste-t-il. "J'ai traité au nom de l'Union européenne les conséquences du Brexit. Elles sont innombrables", assure l'ancien commissaire européen.



Dès lors, "il y a des leçons à tirer, il y a un examen de conscience à faire, il y a des réformes à faire", reconnaît-il. "Pourquoi 52% des Britanniques ont voté contre l'Europe ? Parce qu'elle ne protège pas assez, parce qu'elle a laissé se désindustrialiser un certain nombre de pays, parce qu'il n'y a plus de services publics", énumère Michel Barnier.

Ce constat fait, il ne faut désormais pas "confondre ce sentiment populaire, qui s'est exprimé ces derniers mois avec les 'gilets jaunes' (...), avec le populisme, ce n'est pas la même chose", insiste-il enfin.

"Nous venons de détricoter 44 années de relation"

Par ailleurs, le négociateur en chef de l'Union européenne a estimé que, bien que le Royaume-Uni ait demandé à partir, "ce n'est pas la fin de l'histoire". En effet, relations commerciales, diplomatiques, douanières : "Nous venons de détricoter 44 années de relation. Les Britanniques quittent 600 accords internationaux", rappelle-t-il.

"Ils n'ont pas bien mesuré, en tout cas pas bien expliqué à tout le monde, ce que cela voulait dire de quitter l'Union européenne", ajoute-t-il. "Après, il va falloir tout reconstruire d'une autre manière."