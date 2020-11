et Marie-Pierre Haddad

publié le 08/11/2020 à 16:10

Rassembler l'Amérique. Voici la lourde mission qui attend Joe Biden, élu 46ème président des États-Unis. Sa colistière Kamala Harris entrera elle dans l'Histoire en devenant la première femme à accéder à la vice-présidence.

Invitée au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 8 novembre, Valérie Pécresse a salué l'élection du candidat démocrate. "Les Américains ont choisi de mettre fin à une présidence Trump, brutale, brouillonne et très anxiogène pour le monde", a-t-elle indiqué.

La présidente de la région Île-de-France a commenté l'arrivée de Kamala Harris à la Maison Blanche. "Sa trajectoire est digne d'admiration et de respect. C'est une femme qui a fait de la justice son combat. Elle a un parcours de femme libre (...) d'une femme d'ordre. C'est un plafond de verre qui saute aux États-Unis", a-t-elle estimé ajoute que le parcours de la nouvelle vice-présidente outre-Atlantique est "exceptionnel et inspirant".

On se dit que la France aurait bien besoin d'une Angela Merkel française Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France Partager la citation





Un plafond de verre qui peut aussi disparaître en Europe ? Valérie Pécresse cite alors la chancelière allemande Angela Merkel en exemple avec "sa gestion de la crise sanitaire et de la crise économique". "On se dit que la France aurait bien besoin d'une Angela Merkel française (...) Je suis une femme libre qui va dire librement ce qu'elle pense et qui essaye de faire de la politique par la preuve", ajoute Valérie Pécresse.

L'ancienne membre des Républicains rejette la possibilité d'une élection de Marine Le Pen. "Son élection est un moteur dans mon engagement politique pour s'opposer au populisme et à une présidence féminine qui pourrait conduire le pays à la faillite".