L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est mort ce mercredi 2 décembre à l'âge de 94 ans, des suites de la Covid-19. Journaliste, biographe de VGE, Patrice Duhamel se souvient pour RTL d'un président dont les premiers mois à la tête du pays "ont sans doute été les plus modernes et les plus novateurs de la Ve République".

"En quelques mois, précise le journaliste, il y a l'abaissement du droit de vote à 18 ans, la réforme du divorce, la création du Conseil européen, la mise en route de la réforme de l'IVG portée par Simone Veil..." Dans les premières années de son septennat, il bénéficiait d'une popularité totalement exceptionnelle qui dépassait le centre et la droite.

Sur la scène internationale, Valéry Giscard d'Estaing était un ardent défenseur de l'Europe dont il est "l'un des pères", selon Patrice Duhamel. "L'Europe était vraiment en tête de ses préoccupations internationales, il avait des relations exceptionnelles avec Helmut Schmidt, chancelier allemand de l'époque, qui était un ami un intime.

On reconnaîtra tout ce qu'il a fait, avec un bilan très positif Patrice Duhamel sur RTL





"Tous deux avaient envisagé une union monétaire européenne, poursuit-il, et avaient mis sur les rails, avec 10 ou 15 ans d'avance, une monnaie européenne qui est devenue l'Euro".

"Les réformes menées et la modernisation du pays sont telles qu'on reconnaîtra tout ce qu'il a fait avec un bilan très positif, conclut le journaliste. C'est vraiment un président qui a modernisé la France".