publié le 04/11/2020 à 09:07

"Dans la guerre, n'attaquons pas les soldats et respectons la discipline". Voici le message lancé par Jean-Pierre Raffarin, concernant la gestion de la crise du coronavirus. L'ancien premier ministre, invité de RTL ce mercredi 4 novembre, estime qu'il faut "respecter la priorité de protéger nos hôpitaux". "Je soutiens les petits commerçants mais nous avons besoin de discipline, il faut accepter la mobilisation coordonnée par le gouvernement".

"Après dans la démocratie, on fera les comptes. Et si on n'est pas content, on changera, ajoute-t-il. Emmanuel Macron peut-il être réélu en 2022 ? "Bien sûr, répond l'ancien premier ministre. C'est à la fin du match que l'on connaîtra le résultat. Il peut être élu, il peut aussi ne pas être élu. Mais personne ne peut donner aujourd'hui de pronostic. Il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas dans ce virus".

C'est suivant le résultat de la sortie de la crise du coronavirus que "le président pourra savoir s'il a un avenir ou pas dans ce pays", a expliqué Jean-Pierre Raffarin.