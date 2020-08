Canicule : où doivent frapper les orages et la grêle ce mercredi ?

publié le 11/08/2020 à 18:20

La canicule se poursuit en France, et elle devrait durer au moins jusqu'à ce jeudi 13 août, mais déjà les orages ont frappé. En Franche-Comté, des fortes pluies ont provoqué des inondations localement. À Lourdes, la foudre a occasionné des coupures de courant. De nouveaux orages, avec localement de la grêle, sont attendus ce mardi 11 août.



Selon Météo France, des orages sont possibles en soirée sur une large moitié nord-ouest, à l'exception des pointes bretonnes et du Cotentin. Sont concernés l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, les Pays-de-la-Loire, la Bretagne continentale, la Normandie, le Centre-Val-de-Loire, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand-Est et le nord de la Bourgogne. Les orages pourraient se poursuivre en Nouvelle-Aquitaine et au sud des Pays-de-la-Loire.

En soirée, la grêle pourrait frapper à Amiens (Somme), à Bordeaux (Gironde), en passant par Alençon (Orne) et Tours (Indre-et-Loire). Cela ne devrait néanmoins pas faire baisser les températures, puisqu'elles devraient continuer à dépasser les 30 degrés ce mercredi.

De l'orage et de la grêle attendus ce mardi 11 août en soirée Crédit : Météo France/copie d'écran RTL.fr

Mercredi matin, les orages devraient se poursuivre sur le littoral ouest et dans le Limousin. Ils pourraient gagner durant la journée les mêmes régions que ce mardi et se poursuivre en soirée et la nuit. Les températures devraient ainsi passer en dessous des 30° degrés maximum ce jeudi.