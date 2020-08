publié le 10/08/2020 à 21:25

L'annonce a été faite ce lundi 10 août : le Tour de France partira de Brest en 2021. "C'est une fête qui se prépare pour 2021 donc nous sommes ravis", se réjouit Loïg Chesnais-Girard, président PS du conseil régional de Bretagne. La ville avait fait savoir, il y a quelques semaines, qu'elle préférerait accueillir le Tour en 2022. Mais le président ne s'inquiète pas de ce délai raccourci.

"On va s'organiser. Il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Très vite, nous avons trouvé un accord avec les collectivités partenaires et nous avons pu faire cette annonce aujourd'hui. C'est une très belle annonce pour la Bretagne, pour le vélo, pour la fête populaire que cela représente", explique l'ex-maire de Liffré. Au total, 4 étapes devraient passer par la Bretagne.

Au-delà de la fête populaire, l'argument économique a semble-t-il pesé dans la balance. "On dit que pour un euro des collectivités investi, c'est un retour entre 2 et 4 euros. Nous savons d'ores et déjà que le pari va être gagnant", affirme Loïg Chesnais-Girard, qui évoque un "signe économique très fort".

En 2021, c'est la quatrième fois que Brest accueillera le Tour. Un record, à l'exception de Paris. "C'est bien normal. C'est la pointe bretonne. Tout commence au Finistère, on dit très souvent ça chez nous", sourit le président.