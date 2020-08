Orages : comment bien se protéger de la foudre ?

publié le 10/08/2020 à 18:47

En réponse à la canicule qui touche actuellement de nombreux départements français, les orages vont se multiplier tout au long de cette semaine. Avec de fortes chaleurs en surface, de l’air froid en altitude, des pressions qui baissent et de l’humidité, tous les éléments sont réunis pour favoriser l'apparition d'épisodes orageux.

Si les accidents liés à la foudre demeurent peu nombreux en France (100 à 300 personnes touchées par an), il est tout de même préférable de prendre ses précautions face au phénomène naturel. Afin de déterminer l'immédiateté de la menace que représente l'orage, comptez le nombre de secondes entre un éclair et sa détonation. Multipliez ensuite le chiffre obtenu par 300. Vous obtiendrez ainsi, en mètres, la distance qui vous sépare de la cellule orageuse.

Naturellement, l’été incite à sortir, mais soyez prudent et n'allez pas vous promener ou vous baigner si vous voyez qu'un orage menace. Si jamais vous vous trouvez dans l’eau au moment d’un orage, sortez-en le plus vite possible car l'eau est un conducteur, et pourrait donc vous mener à l'électrocution. Cherchez un abri en priorité, de préférence en dur pour attendre la fin de l’orage. Si aucun bâtiment n’est près de vous, la voiture, portes et vitres fermées, est également une option envisageable.

Se tenir loin des objets en métal

Si vous êtes réfugié dans un bâtiment, évitez de toucher les robinets ou les appareils électroménagers puisque le métal est lui aussi conducteur d’électricité. Dans la même optique, ne prenez pas de douche ou de bain.

N'hésitez pas non plus à débrancher les câbles des ordinateurs fixes, du téléphone fixe, de tous les appareils pouvant l’être afin d’éviter une surtension qui grillerait les câbles et les rendrait inutilisables.

Bien se comporter en extérieur

Si l’orage vous a surpris alors que vous étiez en extérieur et qu’aucun abri n’est en vue, ne vous précipitez surtout pas sous un arbre et ne vous abritez pas non plus sous un parapluie. Ces deux objets attirent la foudre. Il serait bien plus dangereux de les utiliser comme abri, plutôt que de rester directement sous l’orage.

Si vous êtes à plusieurs, ne vous tenez pas en groupe serré mais laissez au moins 3 mètres de distance entre chaque individu pour éviter le risque d’éclair latéral. La meilleure position face à un orage consiste à rester couché au sol, sur une pièce isolante comme un manteau ou un autre vêtement. La position debout les jambes écartées est à proscrire absolument. De même, n’essayez pas d’appeler à l’aide avec votre portable, celui-ci risquant d’attirer la foudre.