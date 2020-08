Bourgogne : bœuf, moutarde et vins à l'honneur

publié le 07/08/2020 à 13:02

"RTL vous régale", c'est l'émission culinaire de votre été, à ne surtout pas manquer ! Le tour de France des régions se poursuit, à la rencontre des restaurateurs, producteurs et autres artisans qui font la fierté de leur région. L'occasion pour vous et nos animateurs de découvrir les produits du terroir français.

Un nom connu dans le monde entier, notamment pour ses vins : la Bourgogne ! Cette région est une véritable mosaïque de paysages et autant de merveilles patrimoniales. Les couleurs, les saveurs, les senteurs sont autant de repères au fil de la balade des Hautes Côtes, jusqu’à la Puisaye, en passant par le Canal du Nivernais. Une Bourgogne historique constituée des noires forêts du Morvan, de plaines agricoles, mais aussi d'un patrimoine architectural et naturel, dont fait parti le palais des Ducs, et Dijon, emblème de ce savoir-vivre bourguignon.

La Bourgogne, c'est aussi et bien évidemment une région où les spécialités culinaires coulent à flots. Impossible de parler de la Bourgogne sans parler de la qualité de ses vins, certainement les meilleurs du monde. Mais la région ne se résume pas qu'à sa route des vins, puisque dans l'assiette, on retrouve aussi quelques spécialités. Parmi eux, le bœuf bourguignons, l’œuf en meurette, ou encore la fameuse moutarde de Dijon. Plus surprenant, Jean-Sébastien vous raconte l'histoire d'un fromage produit en Côte-d'Or, et Luana partage avec vous sa recette des œufs Bénédicte...

L'évidence : les vins de Bourgogne

La Bourgogne n'est pas la plus grande région viticole du monde, ni la plus riche, mais elle est certainement la plus renommée et peut-être la plus surprenante. Au total, pas moins de 115 appellations. Jean-Sébastien vous détaille les différents cépages que l'on peut trouver sur ces terres...

Le choix de Luana : les œufs Bénédicte

Luana Belmondo, nous donne la recette de son ses œufs Bénédicte.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

Marc Désarménien, la Moutarderie Fallot

Qui dit Bourgogne, dit Dijon, et dit évidemment moutarde de Dijon ! La présence de vignes permet d'avoir à disposition du vinaigre de vin. Tout cela permet à la Maison Fallot, créé en 1840, d'être la dernière Moutarderie indépendante de Bourgogne. Présentations avec Marc Désarménien, directeur général de la Moutarderie.

Le défi frigo !

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !