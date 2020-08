Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand annonce qu'il "se prépare" à l'élection

publié le 11/08/2020 à 12:08

Xavier Bertrand ne cache plus ses ambitions présidentielles. Longtemps considéré comme un potentiel candidat, le président des Hauts-de-France est sorti du bois en assurant qu'il "se prépare" à la future élection présidentielle de 2022 dans une interview accordée à Corse Matin et publiée ce lundi 10 août au soir.

Le président des Hauts-de-France a rappelé qu'"avant de parler des présidentielles, l'échéance la plus proche et la plus importante, c'est la présidence des Hauts-de-France lors des prochaines régionales". Xavier Bertrand n'oublie pas son ancrage régional et avant de se présenter au scrutin présidentiel, il rappelle qu'"il faut rassembler les Français".

"Je sais où est ma maison. Elle est à droite", a reconnu celui qui a quitté Les Républicains en 2017, mais il assure avec fermeté ne pas souhaiter participer à des primaires de la droite. "Ma primaire, ça sera le scrutin régional des Hauts-de-France. Je ne veux plus de filtre entre le peuple et moi et je ne me soumettrai pas à des règles fixées par les partis politiques", martèle Xavier Bertrand.

Les gens en ont marre des partis, ils veulent des actes peu importe de quel bord politique. Xavier Bertrand à Corse Matin.





Pour le président des Hauts-de-France, les partis politiques n'ont aujourd'hui que peu d'impact sur les électeurs. "Les gens en ont marre des partis, ils veulent des actes peu importe de quel bord politique. Je veux rassembler les Français autour d'idées pas les diviser", conclut Xavier Bertrand.