Strasbourg : des ossements du Moyen-Âge découverts sous une école

publié le 31/07/2020 à 22:55

C'est une belle découverte qu'ont réalisé les membres d'Archéologie Alsace vendredi 24 juillet 2020. Florent Minot et ses collègues, notamment Géraldine Alberti et Delphine Jonville, ont mis la main sur les ossements d'au moins cinq squelettes dans la cour de l'école Finkwiller, à Strasbourg, comme le raconte Les Dernières nouvelles d'Alsace.

La fouille avait été commandée par la Direction des affaires culturelles (DRAC), en prévision d'un chantier d'extension d'une cantine scolaire, étant donné que la zone a un fort potentiel de vestiges. Environ 90% des découvertes archéologiques en France se font lors de fouilles préventives.

"Il y a 7 sépultures plutôt bien conservées et antérieures au XIIIe ou XIVe siècle, pas toutes complètes, décrit l'archéologue. D'après la position orientée vers l'Ouest, on est sur des tombes du Moyen-âge". Il y a d'ailleurs un couvent de cette époque à proximité, "mais on ne peut pas forcément les rattacher à cet édifice", ajoute Florent Minot.

Une mine d'informations à découvrir

Au cours des prochaines semaines, l'équipe va étudier les ossements en laboratoire : "On prélève tous les ossements, on les lave, et une anthropologue fait des fiches pour déterminer leur sexe, âge, les pathologies éventuelles, les marqueurs de stress, ou les blessures", explique Florent Minot.

Ces découvertes ne sont pas rares en Alsace, comme nous l'archéologue : "On documente un peu toute l'occupation du territoire depuis le Moyen-âge jusqu'à nos jours." L'équipe de 6 personnes va travailler sur la fouille jusqu'au 15 septembre. Depuis sa création en janvier 2007, Archéologie Alsace a réalisé plus de 450 interventions sur l'ensemble du territoire alsacien.