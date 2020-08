Garde ton corps : une nouvelle application contre le harcèlement de rue à Paris

publié le 10/08/2020 à 19:35

L'application Garde ton corps débarque à Paris au mois d'août. Son but : permettre aux femmes victimes d'harcèlement de rue ou d'agression d'envoyer un message d'alerte et de trouver un endroit où se mettre à l'abri.

Garde ton corps a été créé par Pauline Vanderquand, après avoir été victime d'harcèlement de rue et qu'une de ses amies ait été victime d'une agression. "J'ai eu un vrai ras-le-bol, le lendemain je lançais le projet de l'appli, trop d'histoires de harcèlement me revenaient aux oreilles", raconte la jeune femme dans les colonnes du Parisien. Implantée d'abord à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, Garde ton corps a ensuite été étendue au reste de la région. À Marseille, par exemple, elle a eu beaucoup de succès : 20.000 téléchargements en seulement quelques jours, au mois de mars dernier.

Le confinement a forcé Pauline Vanderquand à mettre son projet en pause. Mais mi-juillet , elle a décidé d'implanter l'application dans la capitale. Pour se faire, elle et son ambassadrice en région parisienne, Anita Mas, développent actuellement un réseau de lieux refuges pour les utilisatrices qui seraient en détresse. Elles ont déjà décroché deux contrats avec des bars du Xe arrondissement.

Le fonctionnement de l'application

L'application est disponible depuis le 10 août sur Android et le sera la mi-août sur IOS. Son fonctionnement est simple : dans la version de base, l'application donne accès à trois services.

Le premier est, "Je rentre", il envoie la géolocalisation de la personne en temps réel, en cas de problème elle est transmise par SMS à des contacts choisis. Le second, "Lâche moi" est une fonction unique à cette application, qui permet à l'utilisatrice en danger de trouver un lieu refuge et de s'y mettre à l'abri. Le troisième, "Aide moi !", permet l'envoi très rapide d'un SMS à certains contacts, lesquels seront immédiatement informés du danger imminent qui guette l'utilisatrice de l'application. Ils recevront également sa géolocalisation et son niveau de batterie.

Une nouvelle version de l'application prévoit deux nouvelles fonctionnalités : "Je sors", et "Je voyage".