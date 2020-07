Cher : un homme décède dans le crash d'un planeur

Crédit : Capture d'écran You Tube

et AFP

publié le 19/07/2020 à 23:25

Triste nouvelle dimanche 19 juillet. Dans l'après-midi, un homme est mort dans l'accident d'un planeur sur la commune de Saint-Doulchard, près de Bourges, dans le département du Cher, dans la région Centre-Val de Loire, a-t-on appris auprès du Codis (Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours).



"Le planeur est tombé dans un champ vers 17h50, la personne était seule à bord", a indiqué le Codis du Cher, sans pouvoir donner plus d'informations sur les causes de l'accident.

Une douzaine de pompiers et six engins, ainsi qu'une lance à incendie, ont été dépêchés sur les lieux, selon la même source.