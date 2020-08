Canicule : comment protéger son habitation de la chaleur

publié le 07/08/2020 à 06:32

Depuis le jeudi 6 août, et pour une durée d'environ une semaine, une nouvelle vague de chaleur caniculaire frappe la France, selon les prévisions de Météo France. Les températures pourraient atteindre 36-37 degrés dans plusieurs régions de France, et le thermomètre ne devrait pas repasser sous les 20 degrés la nuit pendant plusieurs jours.



Une vague de chaleur se prépare avant même qu'elle ne débute, rappelle le ministère de la Santé. À long-terme, une rénovation thermique de votre logement, avec une meilleure isolation, et l'installation de volets extérieurs peuvent être de précieux alliés face à la canicule.

À plus court terme, les autorités conseillent de prévoir un système afin de pouvoir mettre en place un linge humide devant les fenêtres (comme un fil et des pinces à linge). L'achat d'un ventilateur (qui souffle) ou d'un climatiseur (qui refroidit, mais est polluant et énergivore) est très recommandé. Prévoyez aussi si vous le pouvez des pains de glace ou des sacs de glaçons.

Une fois la canicule arrivée

Dès le début de la vague de chaleur, il faut savoir se montrer stratège. Il faut obstruer les fenêtres exposées au Soleil et ouvrir, si cela permet de faire un courant d'air, les fenêtres à l'ombre tout au long de la journée.

Lorsque vous créez un mouvement d'air avec un ventilateur ou une fenêtre, vous pouvez pendre une serviette humide ou placer des pains de glace afin de rafraîchir l'air en mouvement. Il faut mouiller la serviette dès qu'elle est sèche.

En fin de journée, lorsque le Soleil est couché et que la température extérieure a bien baissé, ouvrez toutes les fenêtres et maintenez-les, si possible, ouvertes toute la nuit, quitte à les coincer pour que l'air puisse circuler toute la nuit. En cas de pic de pollution, "la lutte contre la chaleur est prioritaire", rappelle le ministère de la Santé.