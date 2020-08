publié le 11/08/2020 à 06:21

Ce mardi, le temps restera caniculaire et orageux sur l'ensemble du pays. La météo sera instable notamment dans l'ouest. Météo France rapporte un risque d'averses localement orageuses, d'abord sur une large moitié ouest du pays, puis plus généralisées dans l'après-midi.

À noter que le risque orageux sera même plus fort sur les Alpes que lundi, et menacera également la Corse. Des entrées maritimes persisteront dans le golfe du Lion et même se densifieront en cours de journée.

Dans la nuit de mardi à mercredi, une dégradation plus marquée touchera l'Aquitaine puis tout le sud-ouest avec des orages qui pourront être ponctuellement très forts. Les températures minimales resteront élevées mardi, entre 17 et 22 degrés. Les températures maximales atteindront encore de 29 à 37 degrés sur tout le pays, sauf en Bretagne et sur le golfe du Lion où elles varieront entre 25 et 29 degrés.