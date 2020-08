Hauts-de-France : à Amiens, des habitants pensent avoir aperçu un Ovni

publié le 09/08/2020 à 22:40

Un étrange objet volant a été aperçu dans le ciel d'Amiens le 7 août dernier, comme le rapportent nos confrères du Courrier Picard.



"Il était 19h40 environ, l’objet semblait venir de la gare direction cirque Jules Verne, au-dessus de la voie ferrée, hauteur moyenne. Au départ j’ai été interpellé et l’objet se rapprochait à vitesse constante", explique Olivier, un habitant d'Amiens au Courrier Picard. Il précise : "J’ai été totalement subjugué quand il s’est rapproché et qu’il a allumé des lumières. Peux-être des reflets du soleil sur un ballon-sonde ? Je reste perplexe, c’était hallucinant".

Il a pu avoir d'autres images de cet objet volant par une Amiénoise : "Une dame et ces enfants étaient là. Elle m’a montré sa vidéo, qui n’est pas top mais on voit l’objet partir, ce qu’on n’a pas vu sur place ! Elle ne comprenait pas non plus". Il précise au média qu'il attend de savoir si d'autres personnes ont vu cet Ovni dans le ciel de la ville et souligne que "ça ressemble au mieux à du tactical robotics cormorant [voiture volante sans pilote construite par Tactical Robotics LTD]".