RTL vous régale vous emmène en balade culinaire et gourmande dans le Limousin. Quand on parle du Limousin, on pense à l'emblématique porcelaine de Limoges et aux célèbres vaches rousses de race limousine. Mais le Limousin c'est également une vraie terre de découvertes, un vieux pays Français qui possède une identité remontant à l’époque gallo-romaine. Au carrefour entre la langue d’oc et celle d’oil, de Brive-la-Gaillarde, tout au sud à Guéret, dans la Creuse, on trouve une mosaïque de paysages à la fois sauvage et agricole.

Au menu du jour : on part à la découverte de la richesse du Limousin. On vous dévoile toutes les astuces pour bien choisir son bœuf Limousin et on vous explique pourquoi les pommes du Limousin sont si savoureuses. Vous découvrirez également le plat traditionnel de la région : les farcidures. Pour le désert, Luana nous a préparé un délicieux clafoutis aux cerises.

L'évidence : le bœuf et les pommes

En France, la viande Limousine représente 25 % des viandes sous label Rouge Bœuf Limousin Blason Prestige. La Limousine est élevée dès le XVIIIe siècle et elle aurait bien pu disparaître car elles étaient élevées pour leur force et leur résistance. L’arrivée du tracteur a failli la faire disparaître. Mais la ténacité d'un groupe d'éleveurs a permis de la sauver. Aujourd'hui, rien qu'en France, elle est la 2ème race la plus prisée pour sa viande et on l’élève dans 80 pays.

Autre spécialité du Limousin : la pomme variété golden delicious. C'est la seule pomme a bénéficier du label AOP depuis 2004. Le terroir Limousin fait toute la différence avec des vergers situés entre 300 et 500m d’altitude ; un terrain bien drainé ; une agriculture raisonnée avec le choix de la qualité par rapport à la quantité.



Le choix de Luana : le clafoutis aux cerises

Luana Belmonda nous présente sa recette du clafoutis, avec sa pâte moelleuse parsemée de petites cerises.

La surprise : les farcidures

Les farcidures, c’est quoi ? Des pommes de terres râpées réduites en purée, on les essore légèrement, on y incorpore une boule de farce à base de lard, et on met à cuire dans dans un court bouillon. On sert avec du petit salé, une saucisse, de l’andouille et on va faire la sieste après !

Guy Bossoutrot prépare parmi les meilleures farcidures de la région. Il est chef à la restaurant Lagarde à Sainte-Fortunade (pas loin de Tulle, en Corrèze).

L'ambassadrice : Lionel Delaygue gérant de "Royal Limoges"

Le défi frigo

