Lelandais, Bygmalion, Tapie, Matzneff... Les 8 procès à suivre en 2021

publié le 01/01/2021 à 08:02

La crise de la Covid-19 a bouleversé le calendrier judiciaire de 2020, et forcé à reporter plusieurs procès, comme celui de Georges Tron, qui devrait s'ouvrir normalement le 19 janvier 2021. Plusieurs jugements sont attendus début 2021 après des procès fin 2020 comme dans l'affaire "Bismuth" pour Nicolas Sarkozy, ou encore celle du procès Mediator, qui s'est tenu à l'été 2020.

Plusieurs hommes politiques devraient être jugés en 2020, comme l'ex-Premier ministre Édouard Balladur dans l'affaire Karachi, l'ex-ministre Bernard Tapie pour "escroquerie" dans l'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais ou encore l'ex-secrétaire d'État Georges Tron pour des accusations de viols.

Dans le calendrier 2021, on trouve aussi plusieurs procès à la suite de faits divers importants comme l'affaire dite de la "grotte sanglante" ou encore pour l'enlèvement de Jacqueline Veyrac.

L'année sera aussi marquée par le procès des attentats du 13 novembre 2015, l'attentat le plus meurtrier qu'a connu la France. Voici une sélection non-exhaustive de 8 procès qui devraient faire parler d'eux pour cette année qui s'ouvre.

04/01 - 29/01 : Procès de 14 hommes dans l'enlèvement de Jacqueline Veyrac

Le premier procès qui va marquer 2021 devait se tenir à partir du 25 mars 2020, mais il a été repoussé en raison de la crise sanitaire. 14 hommes seront donc jugés du 4 au 29 janvier pour l'enlèvement de Jacqueline Veyrac, riche héritière, sur la côté d'Azur. À 74 ans, elle avait été enlevée à son domicile le 24 octobre 2016 avant d'être libérée deux jours plus tard par des voisins alertés par ses crises. Une demande de rançon avait été faite à l'époque.



> Le rapt de la riche héritière Crédit Image : VALERY HACHE / AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 46:33 | Date : 14/12/2020

18/01 - 27/01 : Procès de l'affaire de "la grotte sanglante"

Autre fait divers dont le procès se tiendra en janvier 2021, deux accusés sont jugés pour "séquestration suivie de mort" et "assassinat" dans cette affaire de "la grotte sanglante". La victime, Patrick Isoird, 49 ans, a été ligotée puis abattue de deux coups de fusil. Il a été retrouvé dans une galerie souterraine de l'Hérault en juillet 2014, mort, son cadavre à moitié calciné.

> L'affaire de la grotte sanglante. Crédit Image : RTL | Crédit Média : Jacques Pradel | Durée : 43:24 | Date : 25/06/2020

19/01 - 12/02 : Procès d'Édouard Balladur dans le volet financier de l'affaire Karachi

Le 15 juin dernier, des peines de prison ferme allant de deux à cinq ans ont été prononcées contre six prévenus dans le volet financier de l'affaire Karachi. À partir du 19 janvier, le procès d'Édouard Balladur doit commencer dans cette affaire, l'un de principaux procès concernant un homme politique en 2021.



L'ex-Premier ministre, candidat déçu à la présidence de la République, est accusé de "complicité d'abus de biens sociaux et recel" : des fonds secrets de Matignon auraient été indûment détournés et des rétrocommissions sur de contrats d'armement aurait financé sa campagne présidentielle de 1995.

19/01 - 12/02 : Procès de Georges Tron et Brigitte Gruel pour viols

Après qu'il a été acquitté des accusations de viols et d'agressions sexuelles pesant sur lui en novembre 2018 de deux anciennes employées de la mairie de Draveil, qu'il dirige depuis 1995, Georges Tron va de nouveau être jugé en appel dans cette affaire. Les plaignantes l'accusent d'avoir commencé à pratiquer sur elles de la réflexologie plantaire - sa passion revendiquée - et fini par leur imposer des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010, avec son ancienne adjointe à la Culture Brigitte Gruel.

17/03 - 15/04 : Procès de l'affaire "Bygmalion"

C'est sans doute le plus gros procès en lien avec la politique. Nicolas Sarkozy et treize autres accusés vont être jugés dans l'affaire "Bygmalion". Certains sont accusés d'avoir contribué à un système de fausses factures afin d'éviter que les comptes de campagne du candidat à la présidentielle de 2017 dépassent les seuils, d'autres sont poursuivis pour "financement illégal de campagne".

03/05 - 14/05 : Procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer

D'abord cité dans l'affaire Maëlys, Nordahl Lelandais est accusé depuis d'autres crimes. En mai 2021, il doit être jugé pour le meurtre d'Arthur Noyer, dont il a avoué être l'auteur. Selon le prévenu, le jeune militaire de 23 ans serait mort au cours d'une bagarre avec le maître-chien, après que ce dernier a pris la victime en stop. Il est jugé pour "meurtre", bien que l'accusé nie l'intention homicide.

> L'affaire Nordahl Lelandais Crédit Média : Jacques Pradel | Durée : 47:19 | Date : 20/02/2019

10/05 - 14/06 : Procès de Bernard Tapie pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage

C'est une affaire qui ne cesse de rebondir depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. La justice a pris la décision en octobre de renvoyer au mois de mai 2021 le procès de Bernard Tapie pour "escroquerie" dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008 en raison de l'état de santé du prévenu. Dans cette affaire, un arbitrage entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie rendu en faveur de ce dernier est contesté.

À partir du 8/09 : Procès des attentats du 13 novembre 2015

2020 a été marquée par le procès des attentats de janvier 2015, 2021 sera marqué par un autre procès hors-norme "pour l'Histoire". 20 accusés sont appelés à comparaître. Mais ce qui rend ce procès hors-norme, ce sont les 1.750 parties civiles. Une salle spéciale d'audience capable d'accueillir 600 personnes est en construction dans le Palais de Justice historique de Paris. Les audiences devraient durer six mois. Les attaques à Saint-Denis, au Bataclan et sur les terrasses de café ont fait 131 morts et plus de 400 blessés.