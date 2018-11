publié le 15/11/2018 à 14:56

Jugé pour viols et agressions sexuelles, l'ancien secrétaire d'État Georges Tron a été acquitté jeudi 15 novembre par la Cour d'assises de Bobigny, tout comme son ancienne adjointe Brigitte Gruel. L'avocat général avait requis mercredi six ans de prison ferme contre lui. Quatre ans de prison avaient été réclamés contre son ex-adjointe à la Culture à Draveil (Essonne), jugée à ses côtés depuis le 23 octobre.





Le maire de Draveil était accusé de viols et d’agressions sexuelles par deux anciennes employées de la mairie de Draveil, qu'il dirige depuis 1995. Virginie Ettel et Éva Loubrieu accusent depuis mai 2011 l'élu d'avoir commencé à pratiquer sur elles de la réflexologie plantaire - sa passion revendiquée - et fini par leur imposer des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010, avec son ancienne adjointe à la Culture Brigitte Gruel.

Éva Loubrieu est rapidement sortie de la salle d'audience tandis que Virginie Ettel pleurait sur le banc des parties civiles. Elle a plus tard fait un malaise. "Je ne lâcherai rien", a réagi Éva Loubrieu face à la presse à l'annonce du verdict. "Les choses ne sont pas finies", a-t-elle ajouté, espérant pouvoir interjeter appel.

Le scandale avait contraint Georges Tron à démissionner le 29 mai 2011 de son poste de secrétaire d'État à la Fonction publique du gouvernement Fillon. Ancien député, il est toujours maire (LR) de Draveil et conseiller départemental.