Affaire Preynat/Barbarin : la condamnation d'un prêtre, la démission d'un évêque

publié le 21/12/2020 à 06:30

Cette affaire est devenue un symbole de la pédocriminalité dans l'Église catholique, de la libération de la parole des victimes et de la prise de conscience de l'institution et des fidèles des abus commis par des prêtres et religieux. En 2020, la justice s'est prononcée à deux reprises dans l'affaire Preynat.



Le 30 janvier 2020, l'ex-cardinal-archevêque de Lyon Philippe Barbarin a été relaxé après avoir été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises par Bernard Preynat sur de jeunes scouts entre 1971 et 1991. Cela n'a pas empêché Philippe Barbarin de démissionner de son poste le 6 mars.

L'ex-primat des Gaules, qui avait pris ses fonctions en 2003 à Lyon, était accusé de ne pas avoir dénoncé les agissements de Bernard Preynat après en avoir eu connaissance en 2014 pour "préserver l'institution", selon ses accusateurs. S'il a reconnu des "fautes", Philippe Barbarin s'est toujours défendu de ce dont on l'a accusé.

> Le Cardinal Barbarin est l'invité d'Alba Ventura Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 05/10/2020

Bernard Preynat condamné

Surtout, l'année 2020 a été marquée par la condamnation à cinq ans de prison ferme de l'ancien prêtre Bernard Preynat, renvoyé de l'état clérical en 2019. Alors qu'il avait fait appel de sa condamnation au lendemain de son procès en mars, il a finalement renoncé à cet appel en novembre.

Un des avocats des parties civiles a estimé que le nombre d'agressions pédocriminelles commises par l'ex-aumonier scout pourrait s'élever à 3.000 ou 4.000. Lors du procès, Bernard Preynat a demandé pardon aux neufs victimes pour qui les faits n'étaient pas prescrits. Beaucoup d'autres victimes n'ont pu porter plainte en raison de l'ancienneté des faits.



Des avancées au sein de l'Église catholique

Parallèlement à la justice, l'Église a aussi poursuivi son examen de conscience en posant des actes lors de cette année 2020. Dans le cas précis de l'affaire Preynat, la justice ecclésiastique a ouvert la voix à l'indemnisation de toutes les victimes de l'ancien prêtre.

Le 31 octobre 2020, l'appel à témoins de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église a pris fin. 6.500 victimes présumées ou témoins se sont manifestés. La commission devrait présenter ses conclusions à l'automne 2021. Les Conférence des évêques de France et Conférence des Religieux et Religieuses en France travaillent, chacune de leur côté, à une reconnaissance, notamment financière, de la souffrance des victimes.

> Pédocriminalité dans l'Église : plus de 4.000 victimes et 1.500 prédateurs identifiés Crédit Image : JEFF PACHOUD / AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 02:37 | Date : 05/10/2020