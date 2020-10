publié le 07/10/2020 à 13:00

Nordahl Lelandais est mis en examen pour le meurtre de Maëlys, disparue en août 2017 lors d'une fête de mariage à laquelle elle était avec ses parents. Mais l'ancien maître-chien a-t-il violé la jeune fille avant de la tuer ? Nordahl Lelandais a été placé sous statut de témoin assisté dans cette affaire.

Il n'est donc ni un simple témoin - une personne "à qui il n'est rien reproché et qui peut attester devant le juge de la connaissance personnelle qu'il a eu d'un fait" - ni mis en examen - ce qui signifierait qu'il y a "des indices graves ou concordants rendant vraisemblable" son implication dans l'infraction.

Comme le rappelle vie-publique.fr, le témoin assisté bénéfice d'un "statut intermédiaire". Pour lui, il n'existe que "des indices rendant vraisemblable" sa participation à l'infraction : ces indices ne sont pas "graves et concordants", comme pour un mis en examen.

Des droits supplémentaires par rapport au témoin

Le témoin assisté à un certain nombre de droits que n'ont pas les témoins : il peut être assisté d'un avocat, avoir accès au dossier ou encore être confronté avec une personne qui le mettrait en cause. En tant que témoin, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure coercitive comme la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.



Contrairement à un témoin, le témoin assisté n'est pas contraint de prêter serment avant de déposer devant le juge. En revanche, contrairement au mis en examen, il ne peut pas formuler des demandes d'actes, comme l'audition d'un témoin ou un transport sur le lieu des faits, et ne peut pas soulever des nullités.

Comment expliquer cette décision pour Lelandais ?

Nordhal Lelandais a été mis en examen pour plusieurs affaires de meurtre et de viols. Sa mise en examen était souhaitée par le parquet dans cette affaire de viol, mais au terme de son audition au palais de justice de Grenoble, les juges n'ont pas suivi cet avis.

L'autopsie n'a pas permis de prouver que la petite Maëlys a été violée. Nordahl Lelandais a toujours nié avoir agressé sexuellement la petite fille. Toutefois, un ancien voisin de cellule a affirmé que Nordahl Lelandais lui a confié avoir volontairement tué et violé la fillette. Une témoignage que l'avocat de Lelandais a demandé d'annuler. Il était présent lors de l'audition du suspect, selon l'AFP.