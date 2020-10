Bernard Tapie : son procès dans l'affaire de l'arbitrage renvoyé à mai 2021

et AFP

publié le 26/10/2020 à 16:56

Ce lundi 26 octobre, la cour d'appel de Paris a pris la décision de renvoyer au mois de mai 2021, le procès de Bernard Tapie pour "escroquerie" dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008.



Cette décision intervient à la suite d'une demande de renvoi, formulée par la défense de l'homme d'affaires, en raison de son état de santé. En effet, ce dernier souffre d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage, qui a récemment "très gravement progressé". Ainsi, le procès de l'ancien ministre et de ses cinq co-prévenus sera réexaminé à partir du 10 mai, pour quinze journées d'audiences.

Mardi 20 octobre, la cour avait déjà décidé de suspendre les débats, dans l'attente d'une expertise médicale sur l'état de santé du patron du groupe de médias La Provence. Celle-ci a conclu à "une altération" de l'"état général" de Bernard Tapie et à une incompatibilité avec une comparution devant ses juges. L'expert a également estimé que les nouveaux traitements médicaux que prend l'ancien patron de l'Olympique de Marseille peuvent laisser entrevoir une amélioration de son état de santé, mais "pas avant cinq mois", a toutefois précisé la présidente de la cour Sophie Clément.

Par conséquent, une audience a été fixée au 29 mars 2021. Celle-ci devrait permettre de faire un point sur l'état de santé de l'homme politique, avant que les débats ne reprennent en mai. Bernard Tapie avait fait savoir qu'il ne voulait pas être représenté par ses avocats en son absence. "M. Tapie a tout fait pour pouvoir participer à cette audience, qui est et reste décisive pour lui. Malheureusement, son état de santé ne lui a pas permis de pouvoir aller plus loin", a déclaré Me Hervé Temime, l'un de ses défenseurs, à l'AFP.

En effet, l'ancien ministre était apparu très affaibli à l'ouverture de son procès en appel le 12 octobre dernier, soit quinze mois après avoir été relaxé au pénal. L'arbitrage, qui lui avait accordé 403 millions d'euros en 2008 pour solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais lors de la revente d'Adidas, a définitivement été annulé au civil pour "fraude" et Bernard Tapie a été condamné à restituer les millions perçus.