et AFP

publié le 08/12/2020 à 19:04

Le parquet national financier a requis mardi quatre ans de prison, dont deux avec sursis, à l'encontre de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, jugé pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes". L'accusation a demandé les mêmes peines pour les deux autres prévenus dans cette affaire : l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, ainsi que pour Thierry Herzog, avocat historique de l'ex-chef d'État.

Le parquet national financier a longuement requis à deux voix toute l’après-midi, pendant cinq heures. Ils ont réexpliqué leur thèse en s’appuyant sur les diapositives sur grand écran, des tableaux qui reprennent tous les échanges téléphoniques. Pour l’accusation, il n’y a pas de doute, il y a bien eu un pacte de corruption.

En résumé, le magistrat Gilbert Azibert aurait informé Thierry Herzog, l’avocat de Nicolas Sarkozy, de l’évolution de son pourvoi en cassation et en échange, il rêvait d’un poste à Monaco. La fameuse conversation a été citée, d’ailleurs une fois de plus, on entend Nicolas Sarkozy dire à son avocat : "Je l’aiderai, appelle-le, je le ferai monter parce que je verrai le prince". "C’est accablant", a dit le parquet, cela établi que l'aide rétribuerait le magistrat Azibert en remerciement de son intervention.

Mais souvent, dans ce long réquisitoire, les mots ont été plus hésitants. On a entendu "plausible", "hypothèse" ou encore "faisceau de présomption grave". Faisceau que les avocats de la défense vont maintenant tenter d'effacer mercredi dans leurs plaidoiries. Leurs trois clients, en costume sombre, n'ont pas bronché lorsque les réquisitions sont tombées.