Attentats de janvier 2015 : 30 ans de réclusion criminelle pour Riza Polat et Boumeddiene

et Anne Le Henaff

publié le 16/12/2020 à 17:41

Cela faisait trois mois, marqués par des moments très forts en émotion et une suspension d'un mois en raison d'une infection au coronavirus du principal accusé, Ali Riza Polat, suivie de complications médicales, que duraient les audiences. Ce mercredi 16 décembre, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son délibéré au procès de 14 soutiens présumés des auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher.

La qualification terroriste a été écartée par la cour pour six des onze accusés présents. Ceux-ci ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs. Ali Riza Polat a lui été déclaré coupable de "complicité" des crimes terroristes commis par Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté des deux tiers.

La compagne d'Amédy Coulibaly, Hayat Boumeddiene, en fuite, a elle aussi été condamnée à 30 ans de réclusion. Elle est reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes et de financement du terrorisme. Les autres accusés ont écopé de peines allant de 4 ans à la perpétuité.

Les réquisitions n'ont pas toutes été suivies

Lors du procès, les avocats de la défense ont appelé les juges à ne pas chercher "coûte que coûte" des coupables pour pallier l'absence des frères Saïd et Chérif Kouachi et d'Amédy Coulibaly, tous trois tués au terme de leur entreprise terroriste qui a fait 17 morts. En face, l'accusation a, au contraire, demandé des condamnations "à la hauteur de l'extrême gravité des faits".

Les peines requises par les avocats généraux allaient de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité : les trois terroristes n'étaient "rien" sans les accusés, ont-ils estimé. Les peines les plus lourdes ont été requises contre Hayat Boumeddiene - trente ans de réclusion criminelle - et Mehdi Belhoucine, qui l'avait aidée à partir - vingt ans de réclusion criminelle.

De cinq à vingt ans de prison ont été demandés pour les dix autres accusés, soupçonnés d'avoir fourni des armes ou du matériel "en connaissance de cause de l'engagement jihadiste" des auteurs des attaques, selon les avocats généraux. "Ils sont la cheville ouvrière, la base arrière" des attaques, ont insisté les magistrats.