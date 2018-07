publié le 29/08/2017 à 17:09

"La politique, j'en ai fait le tour". Venant de Jérôme Lavrilleux, "l'homme de l'ombre" de l'affaire Bygmalion que les Français avaient découvert lors de son intervention fébrile en mai 2014 sur BFMTV, cette phrase paraît bien légitime. Personnage central d'un scandale politico-financier qui a entaché l'UMP et Nicolas Sarkozy, le quadragénaire compte bien prendre le large dès la fin de son unique mandat d'eurodéputé. Et son choix de reconversion est de plus étonnants.



Dans les colonnes de Sud Ouest, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 confesse vouloir quitter les turpitudes du Parlement européen pour le "calme" et la quiétude du Périgord où il projette d'ouvrir un gîte. "Quand j'étais adolescent, je rêvais de faire de la politique et de l’hôtellerie. (...) Je cherchais une propriété avant même que n'arrive l'histoire Bygmalion. Je pensais au Périgord que j’aime beaucoup et où j’étais venu souvent en touriste", justifie-t-il dans le quotidien régional.

Passionné par "les livres d'histoire" et les "grands noms associés à la région", celui qui a pensé mettre fin à ses jours, explique avoir eu le plus grand mal à réaliser son rêve. Face aux portes fermées des banques, c'est en compagnie de son père que Jérôme Lavrilleux a procédé aux travaux dans la propriété qu'il a acheté. Sa nouvelle vie pourra commencer dès 2019, date de la fin de son mandat européen.