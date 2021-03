Affaire Balkany : deux procès en appel et deux condamnations

Patrick et Isabelle Balkany le 12 septembre 2015

publié le 22/12/2020 à 06:30

C'était l'une des grandes affaires qui a occupé les chroniqueurs judiciaires en 2019, c'était aussi l'une des affaires qui a ouvert, pour eux, l'année 2020. En 2019, Isabelle et Patrick Balkany avaient été condamnés pour blanchiment aggravé et fraude fiscale, et avaient fait appel. Dans les deux volets, le couple qui a dirigé longtemps la mairie de Levallois-Perret a de nouveau été condamné.

En mars 2020, ce fut d'abord pour des accusations de fraude fiscale que furent jugés les époux Balkany. Ils ont été condamnés sans surprise, puisqu'ils avaient plaidé coupable, mais à des peines moins lourdes qu'en première instance.

Patrick Balkany a été condamné dans ce volet de l'affaire à 4 ans de prison, dont un avec sursis, sans mandat de dépôt contrairement à la première instance, et Isabelle Balkany, à 3 ans de prison. Tous deux ont écopé d'une peine de 10 ans d'inéligibilité avec effet immédiat.

Par ailleurs, en mai 2020, les époux furent jugés pour le second volet de l'affaire. Patrick Balkany a été condamné à 5 ans de prison et Isabelle à 4 ans pour blanchiment et prise illégale d'intérêts. À cela s'ajoutait dix ans d'inéligibilité et une amende de 100.000 euros chacun. Dans cette affaire, le couple s'est pourvu en cassation.

Passage par la case prison ?

En marge des procès en appel, l'affaire Balkany a aussi fait couler de l'encre sur la détention de Patrick Balkany. L'ex-maire de Levallois-Perret avait été incarcéré immédiatement après son jugement en première instance en septembre 2019. Trois demandes de libérations ont été refusées en 2019.

Patrick Balkany a toutefois eu des problèmes médicaux en prison. Aussi, après une nouvelle demande de remise en libération refusée début 2020, il a vu sa libération ordonnée le 12 février 2020. Une danse de l'ex-maire de Levallois lors de la fête de la musique a toutefois relancée la polémique sur la capacité ou non au condamné d'exécuter sa peine.

