Nice : l'enlèvement de Jacqueline Veyrac

publié le 14/12/2020 à 21:05

Le 24 octobre 2016, peu avant midi, Jacqueline Veyrac, à la tête d'un imposant patrimoine hôtelier et immobilier sur la Côte d'Azur, sort de la pharmacie du boulevard Gambetta, afin de rejoindre le box où elle gare sa voiture. À peine avance-t-elle hors du box qu'elle se retrouve bloquée par une fourgonnette blanche. Deux hommes jaillissent hors de la fourgonnette, masqués, et l'extirpent hors de son véhicule. Elle est poussée, trainée et jetée à l'arrière du véhicule. Le véhicule démarre en trombe et se perd dans la circulation.

Une femme, témoin de la scène, a eu le reflexe de regarder la plaque d'immatriculation et de mémoriser le modèle de la voiture. Les habitants de la rue sont sous le choc. D'autant plus que trois ans auparavant, au même endroit, deux hommes avaient déjà tenté d'enlever Jacqueline Veyrac. Mais la veuve de 74 ans avait crié tellement fort qu'elle avait alerté les voisins et les ravisseurs s'étaient enfuis.

Son enlèvement va défrayer la chronique. D'une part car cela faisait longtemps que la France n'avait pas connu de rapt contre une rançon, mais également parce que cette affaire va être courte et ne va durer que trois jours.

Notre invité

Damien Delseny, journaliste chef d'édition au Parisien

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.