Le parquet a demandé plus de 8 millions d’euros d’amende à l’encontre des laboratoires Servier et une peine de cinq ans de prison, dont trois ans ans ferme, contre son ex-numéro 2 Jean-Philippe Seta, jugé à Paris dans l'affaire du scandale sanitaire du Mediator. Des réquisitions lourdes, mais équilibrées, assure ce mercredi 24 juin sur RTL l'un des avocats des victimes.

"5 ans d'emprisonnement à l'encontre de M. Seta ce n'est pas rien, dont trois ans ferme. Après évidemment, nous souhaiterions que le laboratoire soit plus sévèrement sanctionné par l'interdiction d'exercer", assure Jean-Christophe Coubriss, qui défend 2.600 victimes.

Il regrette malgré tout qu'il n'y ait "pas de fermeture temporaire, et encore moins de fermeture définitive". "Pour beaucoup de victimes, le mot Servier devient un mot insupportable et savoir que demain ce laboratoire pourra encore continuer à travailler dans les mêmes conditions, ça c'est extrêmement dur pour elles de l'admettre", assure l'avocat.

