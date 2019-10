publié le 01/10/2019 à 18:29

Deuxième procès en perspective pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président doit déjà être jugé dans l'affaire des écoutes. Ce mardi 1er octobre, la Cour de Cassation confirme définitivement son renvoi en correctionnelle dans l'affaire Bygmalion. Dans ce dossier, Nicolas Sarkozy est mis en cause pour les dépenses astronomiques de sa campagne de 2012.

On lui reproche d'avoir crevé le plafond de ses dépenses de campagne de plus de 20 millions d'euros, et de ne jamais avoir jamais tenu compte des signaux et des avertissements des experts comptables. Nicolas Sarkozy, qui a tout fait ces deux dernières années pour éviter ce procès, n'a cessé de répéter que la justice ne pouvait pas le poursuivre dans cette affaire. Il explique qu'on ne peut pas juger deux fois une personne pour les mêmes faits.

L'ancien chef de l'État avait déjà été sanctionné pour ces dépassements de frais par le Conseil Constitutionnel, mais à hauteur d'un peu plus de 360.000 euros seulement. La défense de Nicolas Sarkozy affirme que ces dépenses excessives concernent essentiellement les dirigeants de l'agence Bygmalion, qui organisaient les meetings, et non pas l'ex-Président.

Les frais de campagne 2012, ce sera donc le deuxième procès pour Nicolas Sarkozy, qui risque jusqu'à un an de prison. Auparavant, il aura comparu une première fois en correctionnelle, dans la fameuse affaire des écoutes sous le pseudonyme de Paul Bismuth. L'ancien chef de l'État sera jugé pour corruption, et encourt jusqu'à 10 ans de prison. La date du procès devrait être prochainement fixée.

