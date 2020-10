Affaire Tapie : ce que l'on sait sur son état de santé

publié le 12/10/2020 à 14:05

C'est un énième procès dans les affaires Tapie. Ce lundi 12 octobre, en début d'après-midi, Bernard Tapie et cinq autres personnes, relaxés en première instance, sont de nouveau jugés à Paris dans l'affaire de l’arbitrage privé entre le Crédit lyonnais et l'homme d'affaires. Le septuagénaire veut "participer pleinement au procès" et sera "présent" à son ouverture, a confié le 6 octobre dernier son avocat Hervé Temime à BFMTV.

"Sur un plan personnel et humain, [Bernard Tapie] force le respect car il est dans une forme délicate, a expliqué Maître Temime. Son seul souhait, son souhait le plus cher, est de s'expliquer devant les juges. Je pense que c'est le dernier combat de sa vie". Saluant son "courage" et sa "détermination" alors qu'il "est autant affaibli", l'avocat est "persuadé que si un médecin l'examinait, il lui dirait probablement qu'il n'est pas capable" de participer au procès.



Bernard Tapie souffre depuis plusieurs années d'un double cancer à l'estomac et à l’œsophage métastasé. En février 2020, alors qu'il devait jouer dans Vol au dessus d'un nid de coucou, la création de la pièce a été reportée en raison de l'état de santé de l'ex-homme d'affaires. L'ancien ministre "suit un nouveau traitement expérimental en Belgique, très dur à supporter, qui le fatigue énormément et qui lui fait perdre sa voix" indiquait à l'époque le communiqué.