Coronavirus et confinement : toutes les réponses à vos questions

publié le 18/03/2020 à 17:58

Mercredi 18 mars, jour deux de confinement pour la France. Globalement, les Français ont respecté les consignes de réduire drastiquement leurs déplacements et de restez chez eux. Mais alors que le confinement devrait durer quinze jours, vous vous posez de nombreuses questions.



Selon un sondage exclusif Harris Interactive/Epoka pour RTL, 60% des Français estiment qu'il sera facile de suivre les règles de confinement. Elles sont relativement simples : seuls les déplacements nécessaires sont tolérés et conditionnés à la possession d'une attestation sur l'honneur.

Vous pouvez poser vos questions au 3210 ou dans les commentaires. Thomas Sotto et la rédaction de RTL y répondront en direct de 18h à 20h entourés de Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur, de médecins et d'autres intervenants.

Les réponses à toutes vos questions

20h30 - C'est la fin de cette émission spéciale. Merci de l'avoir suivie.



20h23 - "Nous resterons sur les attestations papiers pour la sécurité des forces de l'ordre et parce qu'elles sont plus contraignantes", indique Christophe Castaner. "Pour vos déplacements professionnels, vous faites remplir une attestation professionnelle. Une seule fiche suffit. Pour les autres activités, il faut que pour chaque activité nous fassions un papier avec la date et l'heure", ajoute le ministre.



20h18 - Bilan de cette deuxième journée de confinement : "4.095 procès verbaux ont été dressés", annonce le ministre de l'Intérieur." "S'il faut nous monterons en puissance et nous sanctionnerons plus", ajoute Christophe Castaner.



19h55 - Comment faire du sport chez soi ?

19h27 - Quand aura lieu le pic de l'épidémie ? On déplore 89 nouveaux décès en France ce mercredi 18 mars. "On n'est pas au pic de l'épidémie. C'est une maladie grave et malheureusement c'est un chiffre qui est impressionnant mais qui va continuer à monter, estime le Professeur Bertrand Guidet, chef du service de Médecine Intensive Réanimation à l’hôpital Saint Antoine à Paris. On va avoir à faire face à une grosse vague dans les deux semaines qui viennent."

19h12 - Qui doit travailler ? Eau, gaz, électricité, télécom, déchets, alimentaire sont des secteurs qui doivent continuer à fonctionner, a indiqué le ministre de l'Économie. La règle de base, a précisé Bruno Le Maire, c'est le confinement le plus large possible. Mais les Français qui peuvent travailler, en télétravail par exemple, doivent continuer à le faire, rapporte Christian Menanteau, journaliste RTL.



18h56 - Quand aura lieu le second tour des municipales ? "Les élections seront au plus tard en juin. Mais ça dépend de l'évolution de l'épidémie", précise Laurent Nunez sur RTL.



18h51 - Quelle est la distance raisonnable pour les sorties ? "C'est à l'appréciation de chacun. Le plus important c'est de faire appel au bon sens des gens. Quand vous sortez pour une activité sportive on peut s'éloigner beaucoup plus loin de son domicile. Il faut éviter tout contact", estime Laurent Nunez sur RTL.



18h44 - En ce qui concerne l'approvisionnement dans les supermarchés "des restrictions ne sont pas envisagées", indique Laurent Nunez, ajoutant qu'"il n'y a aucun risque de pénurie."



18h40 - Les contrôles sur le confinement vont-ils être renforcés ? "Plus le temps va passer, plus les contrôles vont être agressifs", affirme le secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur.



18h37 - Les marchés vont-ils rester ouverts ? "Les marchés peuvent parfaitement rester ouverts mais il faut les organiser de manière aérée avec des files d'attente qui permettent d'espacer les gens. (...) Il n'y a pas de limitation dans l'organisation des marchés", indique sur RTL Laurent Nunez.



18h35 - Projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire a été déposé par le gouvernement. "Dès que la loi sera appliquée, il entrera en vigueur. Il renforce surtout le pouvoir du Parlement, c'est un plus démocratique, déclare sur RTL Laurent Nunez, Sécrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur. Le couvre-feu n'est pas une hypothèse, il n'est pas envisagé."

18h27 - Le tri des patients a-t-il commencé ? "Ça dépend des régions. Dans le Grand-Est ils ont été confrontés à cette situation, en Île-de-France, on s'y prépare. Il faut se préparer à avoir une inadéquation entre le nombre de soins et le nombre de moyens dont on pourrait avoir besoin", alarme le Professeur Bertrand Guidet. "Les personnes âgées gravement malades en Ehpad, la probabilité de décès étant considérable", ne sont pas prioritaires pour être placées en réanimation, rappellent les médecins.



18h25 - Quelle est la situation dans les résidences pour personnes âgées ? "Elle est variable d'une région à une autre. mais elle est catastrophique dans certains établissements, avec 20 à 30% de mortalité dans certaines résidences, alerte le Docteur Gaël Durel, président de l’Association des médecins coordinateurs et du secteur médico-social. Il nous faut des moyens."



18h21 - Comment rassurer les enfants ? "Il faut être précis, concret et donner les infos positives : la solidarité, les malades guéris etc.", répond François Dufour, rédacteur en chef Le Petit Quotidien, qui a décidé de mettre ses journaux en accès libre sur Internet.



À la Une demain: voici les couvs de nos 3 quotidiens.

GRATUIT en version numérique avec code: https://t.co/vfOD7uppfb…

LePetitQuotidien: LPQCO MonQuotidien: MQTCO

L’ACTU: ACTCO

L’ECO: ECOCO#10MinutesDeLectureParJour #OnEnApprendTousLesJours #coronavirus #CoronavirusFrance pic.twitter.com/CyvoXs7tae — François PlayBac (@dufourdufour) March 18, 2020

18h17 - 100.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour faire respecter les consignes de confinement et verbaliser à hauteur de 135 euros s'il le faut. Les règles semblent entendues par une large majorité des Français. Les rues des villes sont vides ce mercredi 18 mars.



18h12 - Qui doit porter un masque ? "Pour les soignants, c'est absolument indispensable", indique le Professeur Bertrand Guidet, chef du service de Médecine Intensive Réanimation à l’hôpital Saint Antoine à Paris. Pour les autres, "s'il y a le moindre symptôme, il faut porter un masque. Le risque c'est la banalisation du masque voire pire la mauvaise utilisation du masque. De même pour les gants", ajoute-t-il.



18h10 - Un million de masques et d'autres matériels de protection, en provenance de Chine, ont été livrés à la France dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus.



18h04 - Un état d'urgence sanitaire a été décrété jusqu'à la fin du confinement, a indiqué Édouard Philippe. Le Premier ministre a pris "des mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout biens et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire", détaille le texte.



18h00 - Bienvenue dans ce live. Nous allons répondre à toutes vos questions.