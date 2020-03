Coronavirus : la Chine envoie un million de masques à la France

publié le 18/03/2020 à 15:55

La France a envoyé le mois dernier 17 tonnes de matériel médical à Wuhan, la ville chinoise où le virus est apparu en décembre. La cargaison comprenait notamment des combinaisons de protection, des masques, des gants et des produits désinfectants, selon le ministère français des Affaires étrangères. La Chine rend ce mercredi 18 mars la pareille : un million de masques destinés à la France ont été livrés, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle. Il s'agit de dons de deux organisations caritatives chinoises.

L'ambassade de Chine a par ailleurs indiqué dans un communiqué qu'"un lot de fournitures médicales accordé par la Chine à la France est arrivé à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 18 mars 2020". Selon cette source, il comprend "des masques de protection, des masques chirurgicaux, des combinaisons de protection et des gants médicaux, conformément au besoin de la partie française." Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian l'a confirmé sur BFMTV, indiquant qu'un second avion arriverait demain.

Après avoir enregistré plus de 80.000 contaminations et 3.237 décès sur son sol depuis décembre, la Chine assiste depuis plusieurs semaines à un fort recul de l'épidémie. Pékin, accusé d'avoir tardé à réagir à l'apparition du virus, a déjà envoyé des experts et du matériel en Italie, pays le plus touché en Europe par la pandémie.