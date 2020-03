Confinement : faut-il renouveler l'attestation pour sortir tous les jours ?

publié le 18/03/2020 à 15:50

C'est l'une des mesures drastiques annoncées par Emmanuel Macron lors de son allocution de ce lundi 16 mars, pour limiter au maximum la propagation du coronavirus en France. Chaque citoyen doit désormais être muni d'une attestation obligatoire pour tout déplacement. Ce document permet à chacun d'attester la nature de son déplacement, la destination et la raison, y compris pour les piétons.

Les contrôles de police ont déjà commencé sur l'ensemble du territoire et une personne n'ayant pas cette attestation lors d'un déplacement encourt une amende pouvant aller jusqu'à 135€. À Marseille par exemple, les forces de l'ordre ont contrôlé à la fois des piétons, des scooters et des automobilistes et s'ils se montrent conciliants en ce début de période de confinement avec les citoyens, les amendes seront à l'ordre du jour très prochainement.

C'est ce que souligne l'un d'eux à un passant : "Si vous ne l'avez pas, elle est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous l'imprimez et la remplissez tous les jours et si vous n'avez pas d'imprimante, elle peut se faire de manière manuscrite". En effet, cette attestation doit être remplie quotidiennement car il faut remplacer la date du jour et préciser les motifs de déplacement, qui peuvent différer.

Pour rappel, certaines professions disposent de cartes professionnelles et font figure d'exception pour présenter cette attestation comme les médecins, infirmiers, et journalistes.