publié le 18/03/2020 à 06:00

Les Français ont peur, mais ils font globalement confiance au gouvernement dans cette crise épidémique sans précédent, convaincus par l'intervention du chef de l’État. Ce lundi 16 mars, le président de la République Emmanuel Macron a imposé à tous un confinement pour "au moins deux semaines." 76% des Français ont jugé le président convaincant, selon un sondage Harris Interactive que vous dévoile en exclusivité RTL.



Dans le détail, ce sont 25% des Français qui ont jugé l'intervention d'Emmanuel Macron très convaincante (+ 9 points par rapport à la première intervention du jeudi 12 mars) et 51% qui l'ont jugé assez convaincante (+ 1 point). Un sentiment unanimement partagé quelque soit l'âge, la catégorie sociale ou la sensibilité politique.

Alors que globalement, les mots qui revenaient à la bouche des auditeurs du premier discours du 12 mars portaient plutôt sur les annonces pour les jeunes ("écoles", "université", "fermeture", "scolaires"), les deux mots de "confinement" et de "guerre" sont là très largement cités, montrant la prise de conscience des Français.

Trois quarts des Français ont trouvé Emmanuel Macron convaincant le 16 mars, 10 points de plus que lors de l'allocation du 12 mars Crédit : Harris Interactive/Epoka pour RTL

73 % des Français se disent inquiets pour leur santé et celle de leurs proches, dont 27 % sont très inquiets. Une inquiétude qui touche plus les seniors (82 % des plus de 65 ans). 60 % des Français estiment qu'il sera facile de suivre le confinement.

6 Français sur 10 estiment le confinement facile Crédit : Harris Interactive/Epoka pour RTL

Mais 63 % des Français font confiance au gouvernement. On observe ici une plus forte disparité en fonction de l'appartenance partisane, puisqu'ils ne sont que 48 % des sympathisants du Rassemblement national et 54 % des sympathisants de l'extrême-gauche.

6 Français sur 10 font confiance au gouvernement Crédit : Harris Interactive/Epoka pour RTL