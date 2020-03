Coronavirus : racontez-nous votre confinement

publié le 18/03/2020 à 11:22

Depuis ce mardi 17 mars midi, des mesures drastiques sont mises en place pour confiner les Français chez eux et limiter au maximum leur déplacement afin de limiter au maximum la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Des amendes sont même prévues pour les plus réticents qui refusent de rester chez eux.



Ainsi, pour tous les déplacements nécessaires, chacun doit se munir d'une attestation sur l'honneur qui explique la raison du déplacement. Sont jugés nécessaires les déplacements pour les achats de première nécessité, pour aider une personne vulnérable, pour se rendre chez le médecin, aller travailler quand cela est indispensable.

Il est aussi autorisé de sortir rapidement faire un tour dehors, mais toujours seul. Les gestes barrières doivent être strictement respectées lors des déplacements extérieurs, le lavage des mains retour mais surtout la distance de sécurité de 1 mètre lorsqu'on l'on attend pour entrer dans un magasin.

Respectez-vous ces mesures de confinement ? Comment se passe votre confinement ? Avez-vous assisté à des situations inédites ? Des rues désertes, ou au contraire anormalement fréquentées ? Témoignez et envoyer des photos à temoins@rtl.fr. en précisant le lieux et la date du cliché.

Lydie Meuret, habitante de Bordeaux (33) : "De chez nous, nous voyons bien le quartier (Grand parc, Place de l'Europe à Bordeaux) et hier, mardi 17, avant midi c'était une longue file d'attente pour pharmacie et supermarché, avec grande surprise pour la file d'attende : le respect des distances" raconte la bordelaise, qui souligne néanmoins la présence de "récalcitrants" qui "même plusieurs heures plus tard, vers 18h30 n'ont pas bougé".



Catherine Villain, habitante de Narbonne (11) : Pour cette retraitée, ce sera "Deux à trois joggings le matin de bonne heure et les autres jours vélo d’appartement et exercices de Pilates." De la cuisine aussi, nous raconte Catherine Ensuite, "Aujourd’hui ce sera tarte aux courgettes !". Catherine ne risque pas de s'ennuyer pendant ce confinement : "Je dois aussi travailler mes cours d’espagnol. Étant retraitée, je prenais des cours. Afin de ne pas perdre l’acquis, je m’entraîne à lire des textes en espagnol. Et en soirée, je regarde la télé. L’essentiel est de s’occuper".



Philippe Norais, habitant de Beaumont le Roger (27) : "Je viens d’apprendre que mon nouveau Conseil Municipal de Beaumont le Roger (Eure), réunira ses 23 conseillers plus les trois secrétaires, ce vendredi soir 20 mars : scandaleux, inconscient, incroyable en plein confinement pour tous" s'exclame ce normand. "On va donc autoriser un demi million de personnes ce vendredi à se réunir, souvent dans des salles de Mairie exigües. Des Conseillers qui pour l’immense majorité ont dépassé les 60, 70, 75 ans. Que cherche-t-on ? manquerait-on de malades ? de morts ?" dénonce Philippe Norais.

Eva Ricard : "Prise en charge par une infirmière tout au long de ma présence (au centre d'oncologie), j'ai été très agréablement sensible, à la gentillesse, la compétence, la capacité à répondre à mes demandes, d'autant plus surprise lorsque j'ai vu sous son nom, inscrit : Élève Infirmière. À ces étudiants aussi, comme au corps médical je rends hommage".