publié le 17/03/2020

La pandémie de coronavirus qui touche la France aura de lourdes répercussions sur notre croissance. Invité sur RTL ce mardi 17 mars, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a en effet annoncé que le gouvernement tablait sur un recul de 1% du PIB en 2020.

L'épidémie de coronavirus, il l'a affirmé, "est une catastrophe pour tous les pays de la planète, pour ceux du G7, pour les pays de l'Union européenne" et bien entendu pour la France. "Nous aurons en 2020 une situation de croissance évidemment très détériorée", a avancé le ministre, qui rappelle cependant que la prévision de -1% est un chiffre provisoire. "La zone euro sera également en récession", a ajouté Bruno Le Maire.



"Le choc sera violent mais l’économie européenne et l'économie française ont toutes les capacités à rebondir si nous prenons les bonnes décisions. Et les bonnes décisions consistent à protéger des salariés, des compétences, notre force de travail, nos entreprises, éviter les faillites et nous permettre de redémarrer le plus vie possible", a conclu le ministre de l'Économie.