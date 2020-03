publié le 18/03/2020 à 06:51

Dans les Côtes-d'Armor, un supermarché a mis en place un créneau spécialement dédié aux personnes âgées. Les plus de 70 ans peuvent ainsi venir faire leurs courses en évitant les autres clients et en toute tranquillité.

Ainsi chaque matin, une demi-heure avant l'ouverture, un agent de sécurité vérifie l'âge des clients, pièce d'identité obligatoire. Raymonde, 78 ans, va faire ses courses dans un magasin aux allées presque vides. "C'est très bien parce que ça permet aux personnes âgées, qui sont quand même les plus vulnérables, de pouvoir venir avec un peu plus de sécurité", se réjouit-elle.



Ces derniers jours, Josiane a connu la cohue et les rayons pris d'assaut. Avec ce système, la retraitée est rassurée. "La société nous fait peur parce que les gens se ruent sur l'alimentation", déplore-t-elle. À l'intérieur, les consignes sanitaires sont strictes : un mètre entre chaque client et pas plus d'une personne par caddie.

À noter que des livraisons à domicile sont également prévues et mises à disposition dans de nombreux supermarchés français pour nos aînés.

À écouter également dans ce journal :

Vente du paracétamol restreinte - La vente de paracétamol, recommandée pour combattre les symptômes dus au Covid-19, sera restreinte en pharmacie et suspendue sur internet à partir de ce mercredi 18 mars, a annoncé l'Agence du médicament (ANSM). La vente de ce médicament se limitera à une boîte par personne sans symptômes ou deux boîtes en cas de fièvre ou douleurs, ajoute l'agence, qui s'inquiète des risques de "stockage inutile" au détriment de ceux qui en ont besoin.



Confinement - La Belgique instaure elle aussi le confinement à partir du mercredi 18 mars à midi et jusqu’au 5 avril. C'est ce qu'a annoncé, mardi 17 mars au soir, la Première ministre, Sophie Wilmès, à l’issue d’une réunion du Comité national de sécurité, qui réunit des représentants de l’État fédéral, des régions et des communautés. À noter que la Belgique compte actuellement 1.243 cas dépistés au Covid-19 et 10 morts.



Report des grands tournois sportifs - Alors que l'UEFA a annoncé le report de l'Euro 2020 de football à l'été 2021, les organisateurs de Roland-Garros ont également pris la parole. Dans un communiqué, ils annoncent officiellement que la Fédération Française de Tennis a pris la décision d’organiser l’édition 2020 de Roland-Garros du 20 septembre au 4 octobre 2020". Les tenues des Jeux olympiques à Tokyo et du Tour de France sont encore discutées.